Schläge ins Gesicht: Mann bei Streit in Lokal erheblich verletzt

Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Donauwörth hat ein 38-Jähriger einen Kontrahenten erheblich verletzt. Die berichtet die Polizei.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Freitag um etwa 17.30 Uhr. Zwei Männer gerieten in der Kneipe in der Dillinger Straße aneinander. Der 38-Jährige schlug nach derzeitigen Erkenntnissen einem 40-Jährigen unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer zog sich eine Gehirnerschütterung und mehrere Knochenbrüche zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Er musste stationär aufgenommen werden.

Gegen den mutmaßlichen Täter läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung. (AZ)