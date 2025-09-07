Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Schlägerei in Kneipe in Donauwörth: 40-Jähriger erheblich verletzt

Donauwörth

Schläge ins Gesicht: Mann bei Streit in Lokal erheblich verletzt

In einer Kneipe in Donauwörth kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ein 38-Jähriger schlägt mit der Faust zu.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat in Donauwörth einen Kontrahenten mit der Faust erheblich verletzt.
    Ein Mann hat in Donauwörth einen Kontrahenten mit der Faust erheblich verletzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Donauwörth hat ein 38-Jähriger einen Kontrahenten erheblich verletzt. Die berichtet die Polizei.

    Zu der Auseinandersetzung kam es am Freitag um etwa 17.30 Uhr. Zwei Männer gerieten in der Kneipe in der Dillinger Straße aneinander. Der 38-Jährige schlug nach derzeitigen Erkenntnissen einem 40-Jährigen unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer zog sich eine Gehirnerschütterung und mehrere Knochenbrüche zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Er musste stationär aufgenommen werden.

    Gegen den mutmaßlichen Täter läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden