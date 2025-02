Schlägerei am Abend nach dem Faschingsumzug

Weitgehend störungsfrei verlief aus Sicht der Polizei Rain am Sonntag der Faschingsumzug in Mertingen mit anschließendem Faschingstreiben auf dem Parkplatz des Penny-Marktes. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen. Wie die Beamten mitteilen, mussten sie dann allerdings am Abend noch einschreiten. Gegen 20.30 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei 19 und 20 Jahre jungen Männern. Während der Streitigkeit schlug der 19-Jährige sowohl dem 20-Jährigen, als auch einem 22-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Verletzten mussten nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Unabhängig von diesem Vorfall wurden im gesamten Veranstaltungsverlauf gegen insgesamt sieben junge Männer polizeiliche Platzverweise ausgesprochen um weitere Eskalationen zu unterbinden. Anlass dafür waren jeweils entstandene Streitigkeiten unter den durchwegs alkoholisierten Personen. (AZ)

