Zwei Männer liefern sich Schlägerei vor Bahnhof

Auf dem Vorplatz des Donauwörther Bahnhofs sind am Montag zwei Männer aneinandergeraten. Nach der Schlägerei musste einer der Beteiligten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei berichtet, prügelten sich ein 33- und ein 36-Jähriger. Es kam es zu Körperverletzungen, über deren Hergang verschiedene Aussagen zu Protokoll gegeben wurden. Der 36-Jährige musste durch den Rettungsdienst versorgt und in die Klinik gebracht werden. Die Männer waren erheblich alkoholisiert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)