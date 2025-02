Sanierung Schmutterhalle: kontroverse Diskussion im Gemeinderat Bäumenheim

Ist die Bäumenheimer Schmutterhalle ein „Fass ohne Boden“? Grenzt es an „kriminelle Steuerverschwendung“, mit den neuesten Beschlüssen an die 900.000 Euro für die Erneuerung der Lüftungsanlage, der Hallenbeleuchtung sowie der Mess-, Steuer- und Regeltechnik freizugeben? Oder geht es darum, mit den Maßnahmen das gesellschaftliche Leben am Laufen zu halten? Und kann sich die Industriegemeinde glücklich schätzen, eine derartige Halle für Sport und Kultur mitten im Ort zu besitzen? Die Meinungen im Bäumenheimer Gemeinderat gehen weit auseinander.

