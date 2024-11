Betrüger erbeutet über 80.000 Euro von Seniorin

In Donauwörth ist es am Freitag vermehrt zu Schockanrufen gekommen. Bei einem Vorfall konnte konnte ein Betrüger eine hohe Geldsumme erbeuten. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte oder als andere Beamte aus. In allen Fällen schockierten die Betrüger die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht. Ein naher Angehöriger habe angeblich einen Unfall mit schweren Folgen verursacht, weshalb er bei der Polizei sitze und eine Haftstrafe drohe. Um das zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden. Fast alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und legten sofort auf. Doch in einem Fall waren die Betrüger erfolgreich. Eine 84-Jährige aus Donauwörth-Nordheim schöpfte keinen Verdacht. Sie übergab um 16 Uhr vor ihrem Anwesen rund 80.000 Euro Bargeld und Schmuck an einen Mann. Er wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Südländischer Phänotyp, etwa 1,75 Meter groß, 45 Jahre alt, kräftige Statur und dunkel gekleidet (mit schwarzer Winterjacke und schwarzer Jeans). Möglicherweise hat jemand den Mann zur fraglichen Zeit gesehen, gegebenenfalls könnte auch ein Fahrzeug aufgefallen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)

