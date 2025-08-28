Schockanrufe im Donau-Ries-Kreis: Wie man sich verhalten sollte

Zu mehreren Schockanrufen ist es am Donnerstag in Nordschwaben gekommen. Bei solchen Schockanrufen bringen Täter Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb verschiedene Tipps. So würden Polizisten niemals um Geldbeträge bitten. Man solle niemals Geld an Unbekannte überweisen. Außerdem sei es ratsam, bei ausländischen Konten besonders vorsichtig zu sein. Des Weiteren seien Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter einer bekannten Telefonnummer zu prüfen. Die Polizei rät dazu, ältere Angehörige und Bekannte zu sensibilisieren. Außerdem solle die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst herausgesucht werden. Bei verdächtigen Feststellungen sei umgehend der Polizei-Notruf 110 zu wählen. Weitere Informationen gibt es unter https://www.polizei.bayern.de/nmmo. (AZ)