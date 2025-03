Lkw und Schulbus kollidieren bei Pessenburgheim

Am Freitagmittag hat sich ein Unfall mit Verkehrsunfallflucht bei Pessenburgheim ereignet. Gegen 13.10 Uhr kam es zu einem sogenannten „Spiegelklatscher“ zwischen einem Schulbus, der in Richtung Bayerdilling fuhr, und einem entgegenkommenden Lkw. Während der Fahrer des Schulbusses anhielt, fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer in südliche Richtung weiter. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise auf den beteiligten Lkw nimmt die Polizei Rain unter 09090/7007-0 entgegen. (AZ)

