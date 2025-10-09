Einkaufen per Klick: Wie Online-Shopping in die Schulden treibt

Die Welt ist verführerischer geworden: Der nächste Kauf wird per Push-Meldung auf dem Smartphone schmackhaft gemacht. Das neue Handy, die nächste Reise - nur einen Klick entfernt, der Kleinkredit ebenfalls. Zahlreiche Menschen geraten gerade durch den schnellen Konsum via Internet in einen Schuldenstrudel. Die Schuldnerberater Wolfgang Böswald und Jürgen Rein von der Caritas in Donauwörth können ein Lied davon singen.

Bei Böswald stapeln sich die Akten. Viele Menschen kommen zu ihm und seinem Kollegen Rein in den dritten Stock des Caritas-Hauses in der Donauwörther Reichsstraße. Was sie gemein haben: Sie kommen mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld nicht zurecht. Die beiden Schuldnerberater sind Pensionäre, arbeiten in Teilzeit. Die zur Verfügung stehenden Stunden reichten eigentlich nicht aus für die Fülle an Fällen, für all die Bürokratie, die sie mit sich ziehen. Gut 100 Klienten werden von ihnen beraten, gleichzeitig. Die Zahl sei über die Jahre ziemlich konstant geblieben, berichten die Caritas-Mitarbeiter. Dabei handelt es sich um Personen aus Donauwörth, Tapfheim, Marxheim und Daiting. Hinzu kommen die Schuldner aus anderen Gebieten, die entweder vom SKM - Katholischer Verband für soziale Dienste oder der Beratungsstelle des Landratsamtes betreut werden. 2025, so Böswald, habe die Zahl der Verschuldeten um gut 7,5 Prozent zugenommen. Für Bayern geht die Caritas von 300.000 überschuldeten Haushalten aus.

Böswald und Rein aus Donauwörth warnen vor Schulden durch Online-Käufe

Woran das liegt? Wolfgang Böswald erklärt, dass es bei den Verschuldungen meist um Haushalte gehe, in denen ohnehin wenig Geld vorhanden sei - bei Geringverdienern, des Öfteren zudem bei Menschen, die Bürgergeld bekommen. Es handle sich um ein gewisses Gefühl des Mithalten-Wollens: „Es ist bei zahlreichen Klienten zu beobachten, dass sie meinen, dass ihnen gewisse Sachen oder Geräte doch zustehen - beispielsweise, dass es normal ist, statt einer 40-Euro-Kaffeemaschine einen Vollautomaten für 500 oder 600 Euro zu besitzen“, erklärt Böswald. Zudem locke heutzutage stets der schnelle Konsum auf einschlägigen Internet-Verkaufsplattformen: 50 Euro hier, 50 da - „und das gepaart mit dem Angebot mancher Zahlungsdienstleister, die Rechnung erst nach 30 Tagen begleichen zu müssen“.

Icon vergrößern Wolfgang Böswald im Büro der Caritas-Schuldnerberatung in Donauwörth. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Rein berät er vor allem Menschen aus Donauwörth, Tapfheim, Marxheim und Daiting. Foto: Thomas Hilgendorf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wolfgang Böswald im Büro der Caritas-Schuldnerberatung in Donauwörth. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Rein berät er vor allem Menschen aus Donauwörth, Tapfheim, Marxheim und Daiting. Foto: Thomas Hilgendorf

Hier haben sich bei Menschen, die Böswald und Rein bei der Caritas aufsuchen, rasch Beträge von mehreren zehntausend Euro summiert. „Im Schnitt sind es um die 30.000 Euro Schulden, mit denen die Klienten zu uns kommen.“ Dabei sei der Schritt hin zur Schuldnerberatung ähnlich wie jener zum Arzt: Man geht dann hin, wenn es eigentlich schon zu spät ist, beziehungsweise wenn es richtig schmerzt. „Die Menschen kommen meist erst dann, wenn der Druck der Gläubiger größer wird“, so Böswald, sprich: wenn auf die ersten Mahnbescheide nicht reagiert wurde und Inkasso-Büros eingeschaltet sind. „Da wacht man dann allmählich auf“, sagt Böswald.

Schufa-Eintrag als Folge: Caritas Donauwörth berät Betroffene

Der nächste Schritt ist dann der in Richtung Pfändung. Der Gerichtsvollzieher prüfe, wo es relevante Vermögenswerte gibt. Das könne beispielsweise das Gehalt sein, sagt Böswalds Kollege Rein. Somit werde auch der Arbeitgeber an Bord geholt. Und, ebenfalls ein harter Brocken: Es droht ein Schufa-Eintrag. Diese Abfragen der Kreditwürdigkeit werden bei Kauf- und Mietverträgen obligatorisch eingeholt.

Trotz dieser drohenden Maßnahmen gingen nicht Wenige sehenden Auges in die Privatinsolvenz. Böswald erklärt: „Es gibt eigentlich drei Arten von Schuldnern: Die einen geraten über einen Schicksalsschlag wie einer Krankheit in Geldnöte. Andere haben nie wirklich einen Umgang mit Geld gelernt. Und dann gibt es diejenigen, die das System einfach ausnutzen.“ Vertreter der letztgenannten Gruppe hätten in einigen Fällen bereits schon eine Privatinsolvenz hinter sich.

Online-Käufe stürzen viele Menschen in und um Donauwörth in die Schuldenfalle

Doch warum begeben sich Menschen so in die Schuldenfalle? „Zum einen gibt es das Gefühl: ‚Das steht mir zu‘. Und dann gibt es die Annahme, tatsächlich alles kaufen zu können.“ Das sogenannte Internet der Dinge habe diesem Gefühl Vorschub geleistet: Die nächste Reise, das nächste Smartphone sind mit dem nächsten Kredit ganz einfach zu haben. Binnen Sekunden. Das böse Erwachen kommt hinterher. Reisen, Handys, Elektrogeräte, Anziehsachen - das seien denn auch hauptsächlich die Produkte, für die sich Menschen stark verschuldeten, zudem Handyverträge, Versicherungen. „Es ist eher selten die Seniorin, die eine hohe Rechnung nicht zahlen kann“, berichtet Böswald.

Böswalds und Reiners Aufgabe besteht darin, Banken und Gerichte zu kontaktieren, Insolvenzen mit einzuleiten, Pfändungsschutz zu erreichen, Gläubigerlisten zu erstellen, Vergleichsangebote zu erstellen. Bei manchen wirke es, drei Jahre in der Insolvenz gewesen zu sein. Andere klopfen erneut im dritten Stock des Caritas-Hauses an.