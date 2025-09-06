Zunehmende Cyberkriminalität im Landkreis Donau-Ries: Wenn die Falle nur einen Klick weit entfernt ist

Das Geschäft mit dem Betrug blüht – und wird immer perfider. Kriminelle perfektionieren ihre Maschen im Takt der Technik. Ihre Tricks werden raffinierter, schwerer zu durchschauen. Mit jedem neuen Werkzeug, das das Internet bietet - und dort jetzt zunehmend die Künstliche Intelligenz - wächst auch das Repertoire der Rechtsbrecher. Was gestern noch leichter zu entlarven war, wirkt heute täuschend echt. Jede neue Falle ist buchstäblich nur einen Klick entfernt. Die Polizei Donauwörth hat täglich mit Opfern zu tun, die arglos bei Einkäufen im Netz, bei Urlaubsbuchungen und anderen scheinbar harmlosen Vorgängen höchst sensible Daten preisgeben und später feststellen müssen, dass Unbekannte sich schamlos an ihren Konten bedienen. Aktuell eine verbreitete Masche: der Anlagebetrug mit Kryptowährung

Als ein 72-Jähriger aus dem südlichen Landkreis in diesen Tagen zur PI Donauwörth kommt, hat er schon rund 2000 Euro Lehrgeld bezahlen müssen. Er ist auf unbekannte Betrüger hereingefallen, die ihn mit einer vermeintlich höchst rentablen Anlagemethode geködert haben. Er hatte eine Krypto-Währungs-App installiert, ein Konto bei einer ominösen Firma eingerichtet, darauf 250 Euro eingezahlt und dann auf den versprochenen Geldsegen gewartet. 27.000 Euro Gewinn hätte es in einer Woche sein sollen.

Kriminelle Geschäfte erscheinen oft auf den ersten Blick seriös

Diese Summe stand auch tatsächlich auf seinem Konto der Krypto-App, war aber nicht mehr, als eine Zahl. Denn als der Mann darauf bestand, das Geld überwiesen zu bekommen, gab es Ausreden. „Er hat die Nachricht bekommen, eine Anweisung des Geldes sei derzeit nicht möglich“, so schildert Polizeihauptkommissar Jochen Berktold von der Abteilung Cyber Crime und Betrug der PI Donauwörth. „Er müsse weiter investieren, um sein Kapital zu vermehren.“ Gutgläubigen Kunden werden so hingehalten und bezahlen im Vertrauen auf ein seriöses Geschäft immer mehr.

Und seriös schien das Geschäft allemal, denn in Internet-Videos machten Prominente für dieses Krypto-Unternehmen - scheinbar - Werbung. Was nur schwer erkennbar ist: Diese Videos sind komplett gefälscht. KI machts möglich, virtuelle Doubles zu kreieren - so genannte Deep Fake-Videos. Was hätte der Mann aus dem südlichen Landkreis besser machen können? - „Er hätte beim Bundesamt für Finanzdienstleistungen (BaFin) fragen können. Dort sind seriöse Krypto-Plattformen lizensiert. Auch der Krypto-Börsenvergleich ist hilfreich. In jedem Fall hätte er sich vorher erkundigen sollen und nicht nachher.“

Vorsicht vor Fake-Seiten bei der Buchung des Urlaubs

Gehäuft kommt Betrug derzeit auch bei „Vinted Kleinanzeigen“ vor, wie Berktold weiß. Und dort sind es dann tatsächlich häufig sogar die Verkäufer, die übers Ohr gehauen werden. „Dieser Tage hatten wir folgenden Fall“, so der Polizeihauptkommissar, „Ein Mann bietet etwas an, ein Interessent meldet sich und übermittelt einen QR-Code, über den der Verkäufer dann seine Kreditkartendaten eingeben soll. Ab dem Moment hat der Betrüger Zugriff auf das Konto des Inserenten.“

Vorsicht ist auch geboten, wenn es um die Buchungen von Urlaubsdomizilen geht. Betrüger stellen Fake-Seiten ins Netz, die den Originalen fast eins zu eins gleichen. Dort stehen dann Wohnungen, die es entweder gar nicht gibt, oder solche, die es gibt, aber nicht über diese Seiten angemietet werden können. Nur: Der Internetnutzer merkt nicht, dass er in eine Falle geht. Nachdem er eine Zahlung geleistet hat, bricht der Kontakt ab. Berktold weiß von einer Familie, die ein Häuschen in Schweden für den Sommer gemietet hatte, mit dem Auto rund 1200 Kilometer in den Norden gefahren ist, um dann am Zielort festzustellen, dass das Haus längst belegt war.

„Es ist schwierig, eine solche Fake-Seite zu erkennen“, so Berktold, „Man kann auf den Browserlink achten und sich überlegen, ob die dortige Adresse schlüssig ist. Man kann aber auch hier wieder über Recherchen - etwa beim Verbraucherschutz - das Ganze ein Stück weit überprüfen.“

So verhalten Sie sich richtig - Tipps der Polizei Donauwörth

Diese Tipps gibt die Polizei Donauwörth, wie man sich vor Cyberkriminalität schützen kann:

Augen auf vor jedem Kauf und Vertragsabschluss: erst recherchieren, dann kaufen. Was sagen Verbraucherschutzzentrale oder Verbraucherdienst zu den jeweiligen Geschäftspartnern? Welche Erfahrungsberichten und Bewertungen findet man im Internet? - Im Nachhinein ist es fast unmöglich, Geld zurück zu bekommen.

Phishing: Vorsicht bei zugemailte Links und Anhängen. Cyberkriminellen verstehen es meisterlich, sich als vertrauenswürdige Quelle ausgeben und den Empfänger zum Klicken auf Links oder Öffnen von Anhängen in E-Mails zu verleiten. So gelangen sie an Passwörter, Bankdaten, Kreditkartennummern und mehr.

Nicht unter Druck setzen lassen: Wenn laut E-Mail etwa ein Paket angeblich nicht zugestellt werden kann, ignorieren Sie die Drohung, es werde zurückgeschickt. Klicken Sie nicht auf einen Link klicken und aktualisieren Sie keine Daten. Reagieren Sie auch nicht übereilt, wenn angeblich gerade weitere Interessenten ein bevorzugtes Kaufobjekt ansehen.

Verifizieren Sie nie Ihre Kontodaten, wenn Sie - beispielsweise in Mails - dazu aufgefordert werden, auf einen entsprechenden Link zu drücken.

Hinterfragen Sie kritisch: Ist es logisch, dass Ihre Zahlung für einen Kauf/eine Buchung nach Argentinien geht? Kann es seriös sein, Geld für die Ferienwohnung in Kroatien auf ein russisches Konto zu überweisen?

Schicken Sie nie eine Ausweis-Kopie, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Sie Zweifel haben, rufen Sie immer vorher (!) die Polizei an oder nehmen Sie mit Ihrer Bank Rücksprache.

Gesundes Misstrauen ist immer angebracht.