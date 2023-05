Erfolgreicher Saisonstart für Leichtathleten der LG Donau-Ries

Die Leichtathleten der LG Donau-Ries starten bei den Bezirksmeisterschaften mit der Freiluftsaison. Dort fahren sie einige Gewinne ein.

Die Schwäbischen Meisterschaften und Kreismeisterschaften der Leichtathleten markierten den Start in die Freiluftsaison. Bei der Bahneröffnung in Schwabmünchen mit dreimal 800 Meter und dreimal 1000 Metern Ende April sicherten sich die Sportlerinnen und Sportler der LG Donau-Ries im Alter von elf bis 29 Jahren einige Plätze in den vorderen Rängen.

Emma Krämer vom TSV Rain gewann den Speerwurf der Altersklasse W15 mit neuer Bestleistung von 20,64 Metern. Der in der gleichen Altersklasse startende Jonas Schöniger konnte zwar seinen ersten 100-Meter-Lauf des Jahres nicht gewinnen, schaffte aber mit neuer Bestleistung von 12,47 Sekunden auf Anhieb die Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaften. Maxima Peer vom VSC Donauwörth freute sich über eine neue persönliche Bestleistung von 9,08 Meter im Kugelstoßen und den 1. Platz bei den U18.

Vize-Kreismeister bei den Langstaffelmeisterschaften

Bei den abschließenden Langstaffelmeisterschaften traten bei den mU14 die Rainer Jonathan Federle, Jakob Schuster und der Mönchsdegginger Jan Jungblut über dreimal 800 Meter zu ihren ersten Schwäbischen Meisterschaft an. Das Trio hatte sich erstmals im gemeinsamen Trainingslager zusammengefunden und gewann den 3. Platz. Im selben Rennen entschied sich über die dreimal 800 Meter bei den mU12 der Titel des Kreismeisters. Timon Geib, Andreas Buchner und Etienne Kleinhenz mussten sich mit einer Zeit von 9:57,22 Minuten der Friedberger Mannschaft geschlagen geben, holten sich aber im Endspurt noch den 2. Platz und somit den Vizetitel der Kreismeisterschaft. Bei den wU14 vertraten Marie Weinberger, Theresa Miehling und Viktoria Zajitschek die LG Donau-Ries. Die drei Mädchen des VSC Donauwörth erreichten den 5. Rang.

Über die dreimal 1000 Meter der männlichen U18 stellten sich Fabian Lechner, Levi Aschoff und Jakob Miehling (alle VSC Donauwörth) der Konkurrenz. Mit einer Zeit von 9:25,02 Minuten sicherten Sie sich den Schwäbischen Vizetitel. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

Frauen:

Jana v. Noord: 2. Platz im Kugelstoßen mit 9,63 Meter

Tabea Stumpf: 2. Platz 1500m (5:42,57 min)

wU18: Ellie Ströbele: 1. Platz Speer (16,78m)

W15: Jessica Rauter: 2. Platz 80mH (13,43 sec)

mU20: Patrick Kleinle: 1. Patz Speer (42,10m)

M15: Jonas Schöniger: 2. Platz 80mH (13,52 sec)

Moritz Rossmann: 4. Platz 80mH (14,38 sec)