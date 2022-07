Schwäbischwerder Kindertag 2022 in Donauwörth: Programm und Termine

Im Juli findet der Schwäbischwerder Kindertag 2022 in Donauwörth statt. Hier haben wir alle Infos rund um Termine und Programm.

Das Warten hat ein Ende: Nach sechs Jahren kann der Schwäbischwerder Kindertag wieder stattfinden. Nachdem die Veranstalter das Fest 2018 wetterbedingt und 2020 coronabedingt absagen mussten, ist die Freude bei den Veranstaltern und Besuchern umso größer, dass es endlich wieder losgehen kann.

Die Stadt Donauwörth führt mit dem Schwäbischwerder Kindertag eine jahrelange Tradition fort. Das Fest ist bis in das 17. Jahrhundert zurückzuführen. Früher war die Veranstaltung noch unter dem Namen "Ruethenfest" bekannt. Zum Schuljahresende gab es für alle Kinder dabei Theaterspiele, Festumzüge und Wettkämpfe.

Auch heute bietet der Schwäbischwerder Kindertag allen großen und kleinen Gästen vier Tage lang ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, einen großen Biergarten, Spiele, einen großen Festumzug und einen vielfältigen Markt.

Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Programm und Termine beim Schwäbischwerder Kindertag 2022 in Donauwörth für Sie zusammengefasst.

Termine: Wann findet der Schwäbischwerder Kindertag 2022 statt?

Die Veranstaltungen im Rahmen des Schwäbischwerder Kindertag 2022 finden in diesem Jahr von Donnerstag, 21. Juli 2022, bis Sonntag, 24. Juli 2022, in Donauwörth statt. Eine Woche vor dem Start der Schulsommerferien sind alle Besucher eingeladen, für vier Tage lang an den Programmpunkten teilzunehmen sowie über die Märkte zu schlendern.

Was steht beim Schwäbischwerder Kindertag 2022 in Donauwörth auf dem Programm?

Das Programm beim Schwäbischwerder Kindertag 2022 richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Hier haben wir eine Übersicht mit allen Programmpunkten für Sie:

Donnerstag, 21.07.2022

16.00 bis 22.30 Uhr: Markt und Lagerleben

18.30 bis 22.30 Uhr: Live-Musik auf der Festwiese

Freitag, 22.07.2022

16.00 bis 22.30 Uhr: Markt und Lagerleben

18.30 bis 22.30 Uhr: "Aber heit is‘ schee!" mit der Stadtkapelle und dem Trachtenverein Donauwörth auf der Festwiese

Samstag, 23.07.2022

12.00 bis 22.30 Uhr: Markt und Lagerleben

13.00 Uhr: Eröffnung des Spielenachmittags durch den Oberbürgermeister und den Rektoren und Rektorinnen

13.00 bis 18.00 Uhr: Aktionen und Spiele des Elternbeirats und der Vereine auf der Festwiese

14.00 bis 17.00 Uhr: Jugendkapellentreffen und Werner-Egk-Musikschule auf der Festwiese

ab 17.00 Uhr: Abendprogramm auf der Festwiese

22.00 Uhr: Feuershow der Drakeley auf der Festwiese

Sonntag, 24.07.2022

8.15 Uhr: Festgottesdienst im Münster "Zu Unserer Lieben Frau" ( Reichsstraße ) und in der evangelischen Christuskirche (Pflegstraße)

"Zu Unserer Lieben Frau" ( ) und in der evangelischen Christuskirche (Pflegstraße) 09.00 bis 16.00 Uhr: Markt und Lagerleben

09.00 Uhr: Kleines Standkonzert nach dem Gottesdienst bei der Oberen Reichsstraße

10.00 Uhr: Großes Historienspiel bei der Tribüne

bei der Tribüne 11.30 Uhr: Farbenprächtiger Festumzug

ab 12.30 Uhr: Standkonzert der Spielmannszüge auf der Festwiese

16.00 Uhr: Abschluss mit Donauwörther Heimatlied auf der Festwiese

Infos zum Historienspiel beim Schwäbischwerder Kindertag 2022

Das Historienspiel bildet eines der Highlights beim Schwäbischwerder Kindertag 2022 und beginnt am Sonntag, dem 24. Juli 2022, um 10 Uhr. Die Leitung sowie die Regie wird von Wolfgang Schiffelholz übernommen. Beim Historienspiel wird von mehr als 800 Schülerinnen und Schülern der Gebrüder-Röls-Schule, der Ludwig-Auer-Schule, der Mangold-Schule, der Sebastian-Franck-Schule und der Gaukler-Gruppe des Donauwörther Gymnasiums die Stadtgeschichte Donauwörths nachgespielt.

Für die musikalische Begleitung ist die Stadtkapelle Donauwörth zuständig. Außerdem sorgen zehn Kutschen mit auffälligen Bauwerken für besonderes Aufsehen auf der Heilig Kreuz Wiese in Donauwörth.

Der Kartenverkauf für das Historienspiel startet am 8. Juli 2022. Der Preis liegt bei 5 Euro pro Eintrittskarte. Nähere Informationen zum Kartenkauf können Sie der offiziellen Internetseite des Schwäbischwerder Kindertages 2022 entnehmen.