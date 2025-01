In der Eichenstraße in Harburg wurde aus einem Hof in der Nacht vom Samstag, 4. Januar, 17 Uhr, zum Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr, ein schwarzes Pedelec (e-Bike bis 45 km/h) gestohlen. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

