Auto kollidiert mit Zuckerrüben-Transporter

Zwischen Schweinspoint und Gansheim kracht es zwischen einem Zuckerrüben-Transporter und einem Kleinbus. Niemand wird verletzt.

Auf der Kreisstraße DON 25 zwischen Schweinspoint und Gansheim ist es am Samstagabend gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug und einem Kleinbus gekommen.

Ein 44-jähriger Fahrer aus dem Donau-Ries-Kreis fuhr mit einem Sattelzug für Zuckerrüben die Kreisstraße in Richtung Gansheim entlang. Ihm folgte eine 25-jährige Fahrerin aus dem Altmühltal mit ihrem Kleinbus. Als der Fahrer des Sattelzugs nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte, deutete die hinter ihm fahrende Frau den Abbiegevorgang falsch. Sie wollte den Sattelzug rechts überholen, als der Sattelzugfahrer auf der Kreisstraße links ausscherte, um in den Feldweg nach rechts einzufahren.

Schließlich kam es zum Zusammenstoß des Kleinbusses mit dem Sattelauflieger. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)

