Die Schützenbühne Schweinspoint bringt ihr neues Stück "Schmerz lass nach!" zur Aufführung

Die Schützenbühne Schweinspoint probt seit einigen Wochen eifrig an ihrem diesjährigen Theaterstück und fiebert schon der Premiere am 22. November entgegen. Auch heuer ist es eine Komödie, mit der die Gruppe unter der Spielleitung von Ernst Ringenberger ihre Zuschauer mit etwas Lachen vom Alltag ablenken will. Mit dem Stück „Schmerz lass nach!“ von Jasmin Leuthe wird das sicher gelingen. Der Inhalt des Stücks: Endlich ist es soweit! Der Erste Arbeitstag von Frau Dr. Grünspan (Marina Karmann) in der neu übernommenen Praxis fängt sofort turbulent an! Gott sei Dank steht ihr Doris (Maria Böhm), die Arzthelferin und gute Seele der Praxis, mit Rat und Tat zur Seite als z. B. der großspurige Bürgermeister Fritz Gscheidle (Jürgen Lechner) mit seiner Frau Anni (Monika Wenninger), samt seiner Mutter Rosa (Petra Hoffmann) aufkreuzt. Schleunigst muss bescheinigt werden, dass Oma Rosa dringend ins Altersheim eingewiesen wird. Doch da hat nicht nur Schwiegertochter Anni was dagegen einzuwenden! Als dann Berni (Simon Hesselt), der stotternde Pfleger der Dreifürstensteinklinik, welcher heimlich eine große Liebe zu Doris hegt, mit drei Insassen der örtlichen psychiatrischen Klinik auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Klara (Sandra Franz), Didi (Florian Schreiber) und Kalle (Peter Schmid) bringen mit unsichtbaren Tieren, Röntgenbrillen und Zaubertricks nicht nur ordentlich Schwung in die Bude, sondern erfinden kurzerhand auch völlig neue Behandlungsmethoden! Speziell Kalle wechselt so schnell die Persönlichkeiten, dass es einem schwindelig werden kann. Wer jedoch zuletzt Patient, Arzt und wer Insasse einer Klinik ist, das gilt es herauszufinden! (AZ)

