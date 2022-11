Gasalarm in der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint

In der Stiftung Sankt Johannes wurde am Freitag ein Gasalarm ausgelöst. Die Feuerwehren konnten jedoch rasch Entwarnung geben.

Am Freitagnachmittag ist gegen 17.50 Uhr in der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint im Marxheimer Ortsteil Schweinspoint ein Gasalarm ausgelöst worden. Die anfängliche Mitteilung, dass es in einem Lagerraum stark nach Gas riecht und ein zischendes Geräusch aus den dort gelagerten Gasflaschen zu hören sei, stellte sich allerdings nach Überprüfung durch die Feuerwehr als unbedenklich heraus.

Feuerwehren geben schnell Entwarnung

Es handelte sich lediglich um medizinischen Sauerstoff, der völlig harmlos für die Anwohner und die Mitarbeiter war. Die gelagerten Flaschen waren ohnehin so gut wie vollständig entleert. Deshalb konnten die Feuerwehren aus Bertoldsheim, Gansheim, Marxheim, Rennertshofen, Schweinspoint und dem Bereich Donau-Ries schnell Entwarnung geben. (AZ)