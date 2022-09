Landwirt entdeckt Eisenstange in Maisfeld bei Schweinspoint

Ein Landwirt mäht nahe des Marxheimer Ortsteils Schweinspoint ein Maisfeld ab. Dann schlägt plötzlich der Metalldetektor an – und eine Eisenstange taucht auf.

In vergangenen Jahren gab es solche Vorkommnisse vermehrt, nun meldet die Polizei wieder einen Fall aus dem Gemeindegebiet Marxheim. Laut den Beamten wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr im Bereich Schweinspoint der Mais geerntet. Während der Mäharbeiten schlug der Metalldetektor des Maishäckslers an. Der betroffene Landwirt fand dann auch eine rund 30 Zentimeter lange Eisenstange.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass diese dort absichtlich durch einen unbekannten Täter platziert wurde. Die Polizei möchte hier nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Neben den hohen Kosten, die für die Behebung des möglichen Sachschadens entstehen, bestehe hier auch eine erhebliche Gefahr durch herumfliegende Trümmer für Leib und Leben der Bauern vor Ort. Außerdem können derart scharfkantige Stücke bei Futtermais das Leben der Tiere gefährden. (AZ)