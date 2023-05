83 Jahre Imker: Für Josef Raab sind seine Bienen mehr als nur ein Hobby

Plus 83 Jahre lang war Josef Raab Imker. Was er als kleiner Bub notgedrungen übernahm, wurde seine Passion. Noch heute schwärmt er, doch dieses Kapitel ist zu Ende.

Es war für ihn ein Hobby, das sich über die Jahre zu weit mehr entwickelte – es war beinahe so etwas wie eine Lebensaufgabe: Volle 83 Jahre pflegte Josef Raab aus Schweinspoint die Imkerei und blieb über so viele Jahrzehnte lang seinen Bienen treu. Er war ein kleiner Bub, als er notgedrungen vom Vater diese Tätigkeit übernahm.

Im Herbst 1939 wurde nämlich „Jägerwirt“ Raab zum Kriegsdienst eingezogen. Seine Frau, mit den drei Kindern im Alter von elf, zehn und neun Jahren, traf das Schicksal, nun die Land- und im Fall Raab auch die Gastwirtschaft ohne das Familienoberhaupt betreiben zu müssen. Quasi zur Familie gehörten sieben Bienenvölker nebenan im Garten. Und weil der ältere Bruder abwinkte, versprach der neunjährige Josef dem Vater, sich derweil um die Imkerei zu kümmern. Nichts ahnend, was sich daraus entwickeln sollte. Bis 2022 hat Josef Raab alle Arbeit selbst gemacht. Dann erst zog er einen Schlussstrich. Schweren Herzens gab der jetzt 92-Jährige im Vorjahr das Hobby auf. Es war ihm manches bei den fleißigen Honigproduzenten zu anstrengend geworden.