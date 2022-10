Schützenbühne Schweinspoint spielt "A eiskalte Bescherung"

Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es in der Diepoldhalle wieder Laientheater. Worum es geht und wie Interessierte an Tickets kommen.

Die Akteure der Schützenbühne Schweinspoint freuen sich riesig, dass sich nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder der Vorhang für das Publikum öffnet. Laut Spielleiter Ernst Ringenberger "waren die letzten beiden Jahre schon ziemlich nervig, weil man immer kurz vor den Aufführungen pandemiebedingt abbrechen musste". Die Gruppe ist nun aber zuversichtlich, dass diesen Herbst alles klappen wird und fiebert der Premiere der schwarzen Kriminalkomödie „A eiskalte Bescherung“ von Jasmin Leuthe entgegen, um ihr Publikum vom Alltag ablenken zu können.

Tickets für die Schützenbühne Schweinspoint gibt es telefonisch oder per Mail

Im Stück geht es um Folgendes: Es ist Heiligabend. Loni (Monika Wenninger) und Anton (Jürgen Lechner) sind voller Vorfreude mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, denn Antons Bruder Freddy (Peter Schmid) und seine Frau Melitta (Marina Karmann) sind zum Festmahl eingeladen. Nur Opa Karl (Ernst Ringenberger) verbreitet mit seiner fiesen und intriganten Art schlechte Laune. Die Stimmung kippt vollends, als dieser kundtut, dass er seine Söhne enterbt hat. Bei der darauffolgenden, hitzigen Diskussion spricht sich Karl so in Rage, dass er das Zeitliche segnet. Nun ist die Sorge groß, denn wie kann man sich in dieser verzwickten Lage das Erbe doch noch sichern? Kurzerhand wird Opa Karl im Keller versteckt. Lonis verwirrte Mutter Erna (Gabi Fieger) tut ihr Bestes, um die Lage noch weiter zu verkomplizieren, aber vielleicht lässt sich auch Willi Böckle (Simon Hesselt), Leiter der örtlichen Versicherungsagentur, für die eigenen Zwecke einspannen? Als dann Loretta Baretta (Silke Fischer), eine Sonderagentin des Morddezernates und Zensi Streusele (Sandra Franz), die vermeintliche Liebschaft des Verstorbenen, und der Busfahrer (Felix Hesselt) auf den Plan treten, ist das Chaos perfekt. Als dann plötzlich der dahingegangene Opa Karl auch noch verschwunden ist, scheint die Lage aussichtslos ...