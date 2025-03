Soldaten- und Kameradschaftsverein Schweinpoint wächst

Der Soldaten- und Kameradschaftsvereins Schweinspoint hielt kürzlich seine Generalversammlung ab. Besonders erfreulich ist, dass der Verein vor gut drei Jahren noch fast vor der Auflösung stand und jetzt einen jährlichen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnet. Grund dafür ist, dass sich 1. Vorsitzender Bernhard Wenninger vor zwei Jahren bereit erklärte, dieses Amt zu übernehmen. Unterstützt wird er vom 2. Vorsitzenden Florian Zimmer, Kassierer Simon Hesselt und Schriftführer Alfred Fieger. Allein seit der letztjährigen Versammlung sind dem Verein 11 neue Mitglieder beigetreten. Bei der Versammlung konnte der Wenninger 35 Anwesende, darunter 1. Bürgermeister Alois Schiegg, 2. Bürgermeister Thomas Stuber sowie den 2. Vorsitzenden des BKV Kreisverbandes Donau-Ries Robert Löhle begrüßen. Im vorgetragenen Bericht mit Fotopräsentation konnte man sehen, dass der Verein einige in Vergessenheit geratene Aktionen neu aufleben lässt. So wurde im Juni ein Sonnwendfeuer entzündet. Ebenso unternahm man im Oktober einen Ausflug zusammen mit den Kameraden aus Marxheim-Neuhausen nach Memmingen. Im November veranstaltete man ein Kesselfleischessen bei dem das Feuerwehrhaus voll war. Diesmal standen auch zahlreiche versäumte Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. So wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Josef Baur, Siegfried Haschner, Ludwig Kaufmann, Hieronymus Stuber und Peter Wild geehrt. Für 50 Jahre wurden Bernward Heinloth, Johann Hermann, Helmar Pilz und Josef Ritzer ausgezeichnet. Neben kleinen Geschenken wurde allen Geehrten eine Urkunde überreicht. Zur Versammlung wurde auch ein Fotobuch, das Kamerad Winfried Königsdorfer zusammengestellt hat, präsentiert, das von Früher bis heute viele, auch zum Teil sehr alte, Fotos und Berichte von Festen und Vereinsveranstaltungen beinhaltet. Dieses fand auch großes Interesse, vor allem bei älteren Mitgliedern, die zu den alten Fotos viel zu erzählen hatten. Abgerundet wurde die Versammlung mit einem Gemeinsamen Essen.

