Vermisstes Trio wird an Tankstelle gefunden und beleidigt Polizei

Drei Personen verschwinden aus einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Kurze Zeit später findet die Polizei sie an einer Tankstelle. Und darf sich einiges anhören.

Zwei Frauen und ein Mann wurden der Polizei Rain kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag von einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Schweinspoint als vermisst gemeldet. Sie hätten sich unerlaubt vom Gelände entfernt. Kurze Zeit später konnte eine Streife laut Polizei das alkohol- und drogenabhängige Trio im Bereich einer Tankstelle aufgreifen. Alle drei wurden zurück nach Schweinspoint, beziehungsweise in eine andere Einrichtung nach Donauwörth gebracht. Dabei beleidigten sie die eingesetzten Beamten laut Polizei aufs Übelste. (AZ)