Schwerer Unfall auf Kreuzung im Wald: Verursacherin war betrunken

Schon wieder hat es auf der Kreuzung im Wald nahe Eisbrunn auf dem Gebiet der Stadt Harburg einen schweren Unfall gegeben. Dieses Mal stieß ein Wohnmobil mit einem Motorrad zusammen. Dessen Fahrer erlitt dem Vernehmen nach lebensbedrohliche Verletzungen. Die Verursacherin des Unglücks stand laut Polizei unter starkem Alkoholeinfluss.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam die 44-jährige Frau um etwa 16.20 Uhr mit dem Wohnmobil von Großsorheim her. Mit im Wagen saßen zwei Kinder. An der Kreuzung übersah die Fahrerin, die aus dem angrenzenden Württemberg stammt, offenbar das Motorrad, mit dem ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen von Harburg her nahte, um geradeaus weiter in Richtung Schaffhausen zu gelangen.

Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall fast 30 Meter weit in den Wald katapultiert

Mitten auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer wurde nach links fast 30 Meter weit in den Wald katapultiert und blieben mit schwersten Verletzungen zwischen den Bäumen liegen. Das Wohnmobil rollte ebenfalls in diese Richtung, prallte gegen Bäume und begrub im Straßengraben das Zweirad unter sich.

Das Motorrad wurde nach dem Zusammenstoß unter dem Wohnmobil begraben. Foto: Wolfgang Widemann

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften eilte zu der Unglücksstelle: Notarzt, Rettungsdienst (Rotes Kreuz und First Responder der DLRG) und die Freiwillige Feuerwehr Harburg. Auch die Großsorheimer Feuerwehr war im Einsatz. Die Kreuzung wurde abgesperrt. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg geflogen und notoperiert. Aussagen über den Gesundheitszustand des Mannes konnte die Polizei bis Sonntagnachmittag nicht machen. Die Feuerwehr half nach Auskunft von Einsatzleiter Markus Anslinger bei der Erstversorgung des Opfers und band ausgelaufene Betriebsstoffe.

Die Frau und eines der Kinder kamen mit leichteren Verletzungen davon und wurden ins Krankenhaus gebracht. Weil die Beamten bei der Unfallaufnahme feststellten, dass die 44-Jährige alkoholisiert war, wurde direkt vor Ort ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft beorderte einen Gutachter an die Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

Feuerwehr schon fünfmal in diesem Jahr bei Unfällen an der Kreuzung nahe Harburg

Derweil war unter den Einsatzkräften an der Unfallstelle ein gewisser Frust spür- und hörbar. Die Harburger Feuerwehr sei zum fünften Mal in diesem Jahr zu einem Unfall an dieser Kreuzung gerufen worden, berichtete Bürgermeister Christoph Schmidt, der als Feuerwehrmann im Einsatz war. Erst in dieser Woche habe er erneut mit dem Landratsamt in Donauwörth wegen möglicher Maßnahmen gesprochen, welche die Kreuzung sicherer machen könnten. In der Vergangenheit habe man der Behörde bereits verschiedene Vorschläge unterbreitet. Auf der Kreuzung treffen eine Kreisstraße und Ortsverbindungsstraßen zusammen.

Im Herbst 2023 wurden größere Vorwegweiser aufgestellt. Eine positive Wirkung blieb aus. (mit AZ)