Schwerer Fahrradsturz: 13-Jähriger muss mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Sturz mit dem Mountainbike zieht sich ein 13-Jähriger Verletzungen zu. Ein Hubschrauber bringt ihn anschließend ins Krankenhaus.
    Ein 13-Jähriger stürzt mit dem Fahrrad und muss ins Krankenhaus
    Ein 13-Jähriger stürzt mit dem Fahrrad und muss ins Krankenhaus Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.co (Symbolbild)

    Am vergangenen Sonntag ist ein 13-Jähriger schwer gestürzt. Der Junge war gegen 16.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Mountainbikestrecke in der Nähe des Lommersheimer Weg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dank des Tragens vollständiger Schutzausrüstung verletzte sich der Jugendliche nur leicht. Er wurde anschließend mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

