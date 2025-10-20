Schwerer Fahrradsturz: 13-Jähriger muss mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Am vergangenen Sonntag ist ein 13-Jähriger schwer gestürzt. Der Junge war gegen 16.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Mountainbikestrecke in der Nähe des Lommersheimer Weg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dank des Tragens vollständiger Schutzausrüstung verletzte sich der Jugendliche nur leicht. Er wurde anschließend mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)
Wemding
