Ein Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß auf B2

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B 2 in Höhe der Ausfahrt Kaisheim-Süd. Der genaue Hergang ist noch unklar. Fest steht laut Polizei Donauwörth, dass im Gegenverkehr zwei Autos - besetzt mit je einem Ehepaar aus dem Landkreis Donau-Ries - miteinander kollidierten. Dabei erlitt der Mann in einem der beiden Wagen so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg gebracht werden musste. Seine Frau zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Das Ehepaar im anderen Pkw wurde lediglich leicht verletzt wie auch eine Familie in einem dritten Fahrzeug, das ebenfalls betroffen war und durch den Unfall im Straßengraben landete.

Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Rund 50 Kräfte der Feuerwehren Kaisheim und Donauwörth waren vor Ort. Die Notärztin lobte den vorbildlichen Einsatz der Ersthelfer. Mehrere Bundeswehrsoldaten, die zufällig dabei waren, als es passierte, hätten sich höchst professionell verhalten. Die B2 war bis zum frühen Abend gesperrt.