Mensch stirbt bei Unfall: B 16 bei Donauwörth voll gesperrt

Auf der Südspange der B16 hat sich am Dienstagmorgen erneut ein schwerer Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Im Bereich Nordheim ist die Bundesstraße derzeit komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Mensch bei dem Unfall ums Leben gekommen. Weiter Informationen gibt es hier in Kürze.

Bereits in der vergangenen Woche gab es im Landkreis Donau-Ries drei Verkehrstote zu beklagen. Die Unfälle ereigneten sich bei Monheim und bei Kaisheim auf der B2. (AZ)