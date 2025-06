Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der B2

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es am Freitag gegen 16 Uhr auf der B 2 in Höhe Schöttlehof. Aktuell sind Rettungskräfte, Notarzt, Polizei und Feuerwehr vor Ort. Eine Frau wurde in einem Auto eingeklemmt, ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht. Der genaue Hergang ist im Augenblick noch nicht bekannt. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen mit Rückstau auf der B 2 auf der B 25 und im Stadtgebiet Donauwörth. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um. (AZ)

