B2 bei Monheim nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der B2 bei Monheim hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Bundesstraße musste für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück um 7.45 Uhr an der Anschlussstelle Monheim-Nord. Ein 61-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries wollte mit seinem Auto von Monheim kommend auf die B2 in Richtung Donauwörth einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger Münchner auf der Bundesstraße in Richtung Weißenburg. Der 61-jährige übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw offensichtlich. Folge: Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Monheimer Feuerwehr muss den Verletzten auf B2 aus dem demolierten Auto befreien

Der Unfallverursacher wurde in seinem demolierten Wagen eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Monheim musste den Mann mit technischem Gerät befreien. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 49-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Bundesstraße war von etwa 7.50 bis 9.15 Uhr auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Monheim-Nord und Rehau gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Rehau und Flotzheim leiteten den Verkehr um. Die Ausweichstrecke führte über Rehau, Weilheim und Otting.

Tobias Ferber, Kommandant der Monheimer Feuerwehr, lobt das vorbildliche Verhalten einer jungen Frau mit medizinischen Fachkenntnissen. Sie habe die Feuerwehr bei der Erstversorgung des Opfers tatkräftig unterstützt, bis der Rettungsdienst eintraf. (AZ, wwi)