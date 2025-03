Auto gerät in Gegenverkehr: Unfall auf der B25 bei Harburg

AUf der B25 bei Harburg hat sich am Freitagabend ein Unfall mit einem Lkw und eienm Auto ereignet. Gegen 20.30 Uhr wollte ein 55-Jähriger mit seinem Auto von Harburg kommend auf die B25 in Richtung Nördlingen fahren. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer des Autos kam mit Verdacht auf Schädelhirntrauma und Verletzungen am linken Bein in die Donau-Ries Klinik Donauwörth. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 38.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilige Feuerwehr Harburg kümmerte sich um die leicht verletzten Personen und leuchtete die Unfallstelle aus. Zudem waren sie für die Sicherung und die Aufräumarbeiten verantwortlich. Bis etwa 23 Uhr blieb die B25 gesperrt. (AZ)

