Schwerer Unfall im Kreisverkehr: 56-Jährige übersieht Vorfahrt und verletzt sich

Bäumenheim

Unfall im Kreisverkehr nach missachteter Vorfahrt

In Bäumenheim übersieht eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug beim Einfahren in den Kreisverkehr. Es kommt zu einem Unfall mit beträchtlichem Schaden.
    In Bäumenheim hat sich am Freitag ein Unfall an einem Kreisverkehr ereignet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    In Asbach-Bäumenheim ist es am Freitag gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Raiffeisenstraße gekommen. Eine 56-jährige Autofahrerin übersah beim Einfahren den Wagen eines 18-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde Anzeige erstattet. (AZ)

