Unfall im Kreisverkehr nach missachteter Vorfahrt

In Asbach-Bäumenheim ist es am Freitag gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Raiffeisenstraße gekommen. Eine 56-jährige Autofahrerin übersah beim Einfahren den Wagen eines 18-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde Anzeige erstattet. (AZ)

