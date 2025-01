Umstürzender Baum verletzt Waldarbeiter schwer

Bei Arbeiten im Staatswald Buchdorf wurde am Samstag ein 30-Jähriger so schwer verletzt, dass er mit dem rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden musste. Nach Angaben der Polizei Donauwörth war der Mann zusammen mit seinem 60-jährigen Vater und einem Bruder gegen 11.50 Uhr mit Fällarbeiten beschäftigt. Der Senior bediente die Motorsäge. Beim Fällen einer etwa 26 Meter langen und 25 Zentimeter starken Erle fiel der Stamm auf das Bein des 30-Jährigen. Dieser erlitt dabei einen offenen Bruch des linken Unterschenkels. Am Unfallort waren Rettungskräfte der Feuerwehren Kaisheim und Buchdorf mit rund 45 Mitgliedern, ein Notarzt sowie - neben dem Hubschrauber - ein Rettungswagen im Einsatz . (AZ)

