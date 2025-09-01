Schwerer Unfall zwischen Monheim und Flotzheim: Betrunkener Fahrer fährt in Kurve geradeaus gegen einen Baum.

Ein schwerer Verkehrsunfall passierte am Samstag gegen 23 Uhr auf der Straße zwischen Flotzheim und Fünfstetten. Wie die Polizei mitteilt, war zu dieser Zeit ein 24-jähriger Autofahrer war auf dem Weg vom Sportheim Flotzheim nach Fünfstetten unterwegs, als er in einer Linkskurve in Flotzheim alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrer fuhr in der Linkskurve geradeaus gegen einen dortigen Baum.

Beim Aufprall wurde der Motorblock herausgerissen

Der Aufprall war derart heftig, dass der Motorblock herausgerissen wurde. Das Fahrzeug kam auf der Straße zum Stillstand. Alle Airbags des Fahrzeugs wurden ausgelöst, das Fahrzeug wurde total beschädigt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Ein aufmerksamer Zeuge hörte den Aufprall und kam sofort zum Unfallort, betreute den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde beim 24-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt.

Der Fahrer hatte über 1 Promill Alkohol intus

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Donauwörth gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (AZ)