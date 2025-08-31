Icon Menü
Schwerer Unfall in Flotzheim: Betrunkener Fahrer rammt Baum und verletzt sich

Monheim/Flotzheim

Schwerer Unfall zwischen Monheim und Flotzheim: Betrunkener Fahrer fährt in Kurve geradeaus gegen einen Baum.

Der 24-Jährige hatte über 1 Promill Alkohol intus. Sein Wagen ist vollständig demoliert. Der Mann musste zur Behandlung ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    Samstagnacht rückte die Polizei zu einem Unfall zwischen Flotzheim und Monheim aus. Ein Autofahrer hatte die alkoholbedingt die Kontrolle verloren.
    Samstagnacht rückte die Polizei zu einem Unfall zwischen Flotzheim und Monheim aus. Ein Autofahrer hatte die alkoholbedingt die Kontrolle verloren. Foto: Stefan Puchner/dpa, Symbolbild

    Ein schwerer Verkehrsunfall passierte am Samstag gegen 23 Uhr auf der Straße zwischen Flotzheim und Fünfstetten. Wie die Polizei mitteilt, war zu dieser Zeit ein 24-jähriger Autofahrer war auf dem Weg vom Sportheim Flotzheim nach Fünfstetten unterwegs, als er in einer Linkskurve in Flotzheim alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrer fuhr in der Linkskurve geradeaus gegen einen dortigen Baum.

    Beim Aufprall wurde der Motorblock herausgerissen

    Der Aufprall war derart heftig, dass der Motorblock herausgerissen wurde. Das Fahrzeug kam auf der Straße zum Stillstand. Alle Airbags des Fahrzeugs wurden ausgelöst, das Fahrzeug wurde total beschädigt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Ein aufmerksamer Zeuge hörte den Aufprall und kam sofort zum Unfallort, betreute den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde beim 24-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt.

    Der Fahrer hatte über 1 Promill Alkohol intus

    Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Donauwörth gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (AZ)

