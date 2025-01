Glatteis führt zu schwerem Unfall: Auto von Fahrbahn geschleudert

Wegen Glätte und Eis ist eine Frau am Donnerstagmorgen bei Altisheim gegen eine Wand gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 29-Jährige gegen 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 2215 von Donauwörth in Richtung Altisheim. In der Rechtskurve am Sportplatzes Altisheim geriet sie mit dem Wagen aufgrund Glätte ins Schleudern. Das Auto geriet zunächst auf den Gegenfahrstreifen und prallte schließlich links von der Fahrbahn frontal gegen eine Steinmauer zur Hangabsicherung.

Nach der Kollision mit der Mauer war der Pkw nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die 29-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Andere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt. (AZ)