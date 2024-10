Mann gerät mit Hand in Maishäcksler

In Otting ist am Freitagabend ein Mann mit seiner Hand in einen Häcksler geraten und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 19.45 Uhr wollte ein 27-Jähriger eine Verstopfung des vorderen Häckselwerks beheben. Beim Säubern des Gerätes mit den Händen rutschte er ab und geriet mit seiner linken Hand in das noch laufende Häckselwerk. Dadurch wurden ihm drei bis vier Finger der linken Hand teilweise abgetrennt. Der Mann kam mit dem herbeigerufenen Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg. (AZ)

