Autofahrerin nimmt Vorfahrt: Schwerer Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Die Unachtsamkeit einer Autofahrerin hat am Mittwoch zu einem schweren Unfall in Berg geführt. Die 78-Jährige wollte um 14.30 Uhr vom Zagelweg nach links in die Nördlinger Straße einfahren. Beim Einfahren übersah die Frau den Wagen eines 38-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der Mann konnte nicht mehr reagieren und prallte mit der Front in die Fahrerseite des ausfahrenden Pkw.

Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Pkw des Mannes war nach dem Frontalaufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 38-Jährige kam per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Die aufnehmenden Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen die 78-Jährige ein. (AZ)