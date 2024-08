In Kurve geradeaus gefahren: Autofahrer schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person hat sich am Freitagmittag in Holzheim ereignet. Ein 65-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Auto die Raiffeisenstraße in Richtung Ortsmitte. Am Übergang zum Kirchplatz fuhr der Mann in der dortigen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus weiter, durchbrach den Zaun eines Anwesens, prallte gegen die Fassade des dortigen Wohnhauses und kam letztendlich zum Stillstand.

Das Auto musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Holzheim, Münster sowie Baar. (AZ)