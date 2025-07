Dramatischer Wildunfall: Schwerverletzte schleppt sich 600 Meter weit, um Hilfe zu suchen

Schwere Verletzungen erlitt eine 22-jährige Autofahrerin bei einem dramatischen Wildunfall in den Morgenstunden des Freitags. Das Unglück ging letzten Endes noch glimpflich aus, hätte jedoch durchaus auch tödlich enden enden können. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau aus dem Raum Ingolstadt gegen 4 Uhr unterwegs auf der Kreisstraße DON 9 von Mauren in Richtung Ebermergen. Als plötzlich von links ein Reh die Fahrbahn querte, wich die Fahrerin auf die Gegenfahrspur aus, der Wagen schleuderte in den linksseitigen Fahrbahngraben, stellte sich zur Seite auf und kam auf der Beifahrerseite in einem Feld zum Liegen.

Dramatischer Unfall: Lastwagenfahrer leistet Erste Hilfe

Die Schwerverletzte, die alleine im Auto saß, befreite sich aus dem Wrack und schleppte sich rund 600 Meter zu Fuß in Richtung Ebermergen, um medizinische Hilfe zu suchen. Dort entdeckte ein zufällig vorbeikommender Lkw-Fahrer die Frau gegen 4.20 Uhr mehr oder weniger bewusstlos auf der Fahrbahn liegend. Er stoppte seinen Laster und leistete Erste Hilfe. Der Mann setzte zudem einen Notruf ab. Ein Rettungswagen brachte die schwer, aber nicht lebensgefährlich Verletzte nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren Behandlung.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. An dem Getreidefeld entstand Flurschaden von rund 1000 Euro. Die Fahrbahn der Kreisstraße konnte um 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (AZ)