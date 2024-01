Elena Hauser holt sich den Mehrkampf-Sieg

Die jungen Athleten des VSC Donauwörth zeigen beim Zirbelnusschwimmen ihr Können. Einige holen dabei gleich mehrere Treppchenplatzierungen.

415 Wettkampfschwimmer aus 20 deutschen Vereinen tummelten sich beim 37. Zirbelnuss-Schwimmen im renovierungsbedürftigen Hallenbad in Augsburg-Haunstetten und kämpften dort um gute Platzierungen. Der VSC schickte ein siebenköpfiges Nachwuchsteam an den Start.

Die Besonderheit an diesem kräftezehrenden Wettkampf ist das Angebot einer Mehrkampfwertung. Hierbei werden die geschwommenen Zeiten in Punkte umgerechnet und addiert. Die besten fünf Sportlerinnen und Sportler eines Jahrgangs tragen am Ende der Veranstaltung ein Final-Rennen aus, bei dem 100 Meter Lagen gegeneinander geschwommen werden müssen. Der Sieger erhält einen Pokal. Um in die Mehrkampf-Wertung zu fallen, muss ein bestimmtes Programm geschwommen werden, das aus einer Freistil-Langstrecke, 50 Meter Beine, einer Lagenstrecke und jeweils 50, 100 und 200 Meter seiner persönlichen Speziallage besteht.

Fünfmal Gold und der Mehrkampf-Pokal für Elena Hauser

Eine solche Mehrkämpferin war Elena Hauser (Jahrgang 2013). Sie schwamm den Freistil-Mehrkampf, also 400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 200 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, 50 Meter Freistil und 50 Meter Kraul-Beine mit Brett. Sie gewann nahezu alle dieser Mehrkampfwertungen, sodass die Zehnjährige ein Final-Ticket ziehen konnte. Bei dem spannenden 100-Meter-Lagen-Finallauf lieferte sie sich mit ihrer Konkurrenz ein hartes und spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das sie ganz knapp für sich entscheiden konnte. Dafür bekam sie vom Veranstalter einen Pokal überreicht. Neben den Mehrkampfstrecken trat sie auch noch über 100 Meter Brust, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken an. Zusätzlich zum Pokal gewann Elena also noch fünfmal Gold.

Der zweite Mehrkämpfer war Martin Pajtas (2014). Die Strecken der AK10 unterschieden sich aufgrund des Jugendschutzes leicht von denen ab AK11. Martins Spezialdisziplin ist Rücken, deshalb musste er Starts über 200 Meter Freistil, 100 Meter Lagen, 200 Meter Rücken, 100 Meter Rücken, 50 Meter Rücken und 50 Meter Rücken-Beine absolvieren. In nahezu allen Strecken glänzte er mit neuen Bestzeiten und landete in allen Disziplinen auf dem Treppchen. Als Dritter der Mehrkampfwertung trat auch er im 100-Meter-Lagen-Finale an, verbesserte die einen Tag alte Bestzeit noch einmal deutlich und wurde Dritter. Zusätzlich zum Mehrkampf schwamm er noch 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil. Zufrieden trat er die Heimreise an, zwar ohne Pokal, dafür aber mit dreimal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze im Gepäck.

Der dritte Mehrkämpfer war Bjarne Thoma (2015). Für die AK9 sah der Veranstalter folgende Schwimmstrecken vor: 50 Meter Rücken, 100 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil-Beine vor. Für Bjarne war es der erste Start über eine 100-Meter-Strecke in seiner noch jungen Schwimmer-Karriere. Sein Trainingsfleiß zahlte sich aus, er knackte gleich im ersten Rennen die wichtige Zwei-Minuten-Marke. Seine Lieblings-Schwimmlage Brust konnte er sich zudem versilbern. Am nächsten Wettkampftag reiste er extra wegen der 50-Meter-Freistilstrecke nochmals an. Dies zahlte sich aus, er bekam die Bronze-Medaille überreicht.

Persönliche Bestzeiten für die VSC-Schwimmer

Nicht optimal fand Emilian Wollinger (2013) in den Wettkampf. Bei seinem ersten von insgesamt fünf Starts hatte er über 100 Meter Brust mit Atmungsproblemen zu kämpfen. Er verbesserte sich jedoch über die 100-Meter-Freistil-Strecke.

Nach längerer Wettkampfpause stellte sich auch Sina Warisch (2012) wieder ihren Wettstreitern. Sie startete insgesamt dreimal und stellte stets neue persönliche Bestzeiten auf. Zwar konnte sich die Elfjährige nicht mit Edelmetall belohnen, dafür schloss sie weiter zur Führungsspitze ihres Jahrgangs auf.

Ganze sechs Starts gingen auf das Konto von Dora Pajtas (2011). Bei ihr machte sich das harte Training fünfmal pro Woche bezahlt. Sie verbesserte sich über fast alle Disziplinen deutlich. So schwamm die Zwölfjährige zum Beispiel über 100 Meter Freistil fast zehn Sekunden schneller als zuvor und unterbot erstmals die für Schwimmer so wichtige Marke von 1:20,00 Minuten. Zum ersten Mal ging sie über 100 Meter Schmetterling an den Start und schwamm souverän. Auch über ihre weiteren vier Strecken konnte Dora mit deutlich verbesserter Schwimmtechnik glänzen und neue persönliche Bestzeiten verbuchen.

Der Plan von Moritz Lang geht auf

Für ein reduziertes Programm entschied sich diesmal Moritz Lang (2012), der sich auf bestimmte Strecken fokussiert. Sein Plan ging auf. In seinen insgesamt fünf Starts verbesserte er seine Zeiten stets um mehrere Sekunden und ließ den Abstand zum Jahrgangs-Dominator vom SV Augsburg auf wenige Sekunden einschmelzen. So gewann der Elfjährige jeweils Silber über 200 Meter Freistil und 100 Meter Freistil und jeweils die Bronze-Medaille über 100 Meter Brust, 200 Meter Rücken und 200 Meter Lagen.

Damit ging ein sehr erfolgreiches Wettkampfwochenende zu Ende. Die Donauwörther Schwimmer haben nun eine Woche Verschnaufpause, bis am 27. Januar beim Willhelm-Christ-Schwimmen erneut die Medaillen-Jagd beginnt.