VSC Donauwörth schwimmt zu mehreren Treppchenrängen

Beim Cool Swimming Cup in Gersthofen haben die Donauwörther Athletinnen und Athleten teilweise ein straffes Programm. Einige können mit neuen Bestzeiten glänzen.

Der 15. Cool Swimming Cup fand im Hallenbad Gersthofen statt. Für den zweitägigen Wettkampf hatten sich 30 Vereine mit 266 Teilnehmern aus ganz Bayern angemeldet. Auch das siebenköpfige Schwimm-Team des VSC Donauwörth stellte sich in Gersthofen der starken Konkurrenz. An zwei langen Wettkampftagen mit insgesamt 2305 Starts absolvierten die VSC-Starter 34 Starts und konnten trotz ihrer Nervosität überzeugen.

Laura Kitzinger (Jahrgang 2013) hatte vier Starts zu absolvieren. Sie schwamm über jeweils 100 Meter Freistil, Brust, Lagen und Rücken. Für sie zahlte sich das Training der vergangenen Monate aus, denn sie konnte sich bei allen Starts deutlich verbessern, insbesondere über die 100 Meter Lagen.

Sieben Starts für Dora Pajtas vom VSC Donauwörth

Mit sieben Starts wartete ein straffes Programm auf Dora Pajtas (2011). Sie ging über je 100 Meter Freistil, Rücken und Lagen, über jeweils 200 Meter Lagen, Freistil und Rücken sowie über 50 Meter Schmetterling an den Start. Damit gingen die meisten Starts der Donauwörther Athleten auf ihr Konto. Auch bei Dora zahlte sich ihr fleißiges Training aus. Sie konnte sich über alle Strecken stark verbessern und belohnte sich über 100 Meter Rücken mit einem starken zweiten Platz. Einziger Wermutstropfen war ihre Disqualifikation über 200 Meter Lagen wegen eines Fehlers bei der Rückenwende.

Auch Elena Hauser (2013) hatte sich ein sportliches Programm mit sechs Starts an einem Tag vorgenommen. Sie absolvierte Starts über 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 200 Meter Brust, 200 Meter Lagen, 50 Meter Schmetterling sowie 200 Meter Freistil. Obwohl sie sich nur bei ihrem ersten Start des Tages über 100 Meter Freistil verbessern konnte, sicherte sie sich auch ohne neue persönliche Bestzeiten bei allen Starts einen Platz unter den ersten Drei. Über 100 Meter Freistil, 200 Meter Brust und 50 Meter Rücken wurde es sogar Platz eins in ihrem Jahrgang.

Moritz Oberländer steht viermal auf dem Podium

Moritz Oberländer (2014) zeigte ebenfalls einen starken Wettkampf. Bei seinen fünf Starts über je 100 Meter Freistil, Brust, Lagen und Rücken sowie 50 Meter Rücken schwamm er jedes Mal eine neue persönliche Bestzeit. Mit Ausnahme der 100 Meter Freistil stand er damit viermal auf dem Podium.

Martin Pajtas (2014) ging sechsmal an den Start und wurde jeweils Erster in seinem Jahrgang mit neuen Bestzeiten. Er schwamm jeweils 100 Meter Freistil, Lagen und Rücken sowie je 200 Meter Lagen, Freistil und Rücken. Daniel Pajtas (1980) ging in der offenen Klasse über je 100 Meter Freistil und Brust sowie 50 Meter Freistil an den Start. Er zeigte einen guten Wettkampf.

Der jüngste VSC-Schwimmer war Bjarne Thoma (2015). Über je 50 Meter Rücken, Brust und Freistil konnte er seine Meldezeiten nicht verbessern, dennoch war es ein erfolgreicher Wettkampf für ihn mit einem dritten Platz über 50 Meter Rücken und einem zweiten Platz über 50 Meter Brust. (AZ)