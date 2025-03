Scooterfahrer stößt frontal mit Radler zusammen

Die Polizei Donauwörth sucht einen Mann, der in Donauwörth bei einem Frontalzusammenstoß einen 66-Jährigen erheblich verletzte. Wie die Beamten mitteilen, passierte der Unfall am Dienstag gegen 12.55 Uhr. Um diese Zeit war der bislang Unbekannte mit einem E-Scooter im Neurieder Weg zwischen dem hölzernen Steg und einem Verbrauchermarkt unterwegs. Vor dem dortigen Tankstellengelände prallte er mit dem 66-Jährigen zusammen, der mit seinem Rad fuhr. Der Radler stürzte zu Boden und erlitt mehrere Verletzungen. An seinem schwarzen Trekkingrad entstand Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Fahrer des Elektrotretrollers wird Zeugenaussagen zufolge auf etwa 15 Jahre geschätzt und hatte helle Haut. Weitere Angaben beziehungsweise ein Kennzeichen des E-Scooters sind aktuell nicht bekannt. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion zu wenden. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugenhinweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis