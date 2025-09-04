Sechs Tonnen Kartoffeln blockieren die B2 nahe Kaisheim

Durch einen Defekt an einem landwirtschaftlichen Anhänger sind am Mittwochabend tonnenweise Kartoffeln auf die B2 bei Kaisheim gefallen. Die Bundesstraße war in der Folge für einige Zeit gesperrt. Es kam zu langen Staus.

Nach Angaben der Polizei passierte der Vorfall, der die Verkehrsbehinderungen auslöste, um 18.50 Uhr. Ein 48-Jähriger war zu dieser Zeit mit einem Traktor samt zwei Anhängern auf der B2 zwischen Buchdorf und Donauwörth unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Kaisheim-Süd platzte ein Reifen an einem der Anhänger, wodurch dieser ins Schlingern geriet und die Bordwand aufsprang. Dadurch „ergossen“ sich etwa sechs Tonnen Kartoffeln auf die Fahrbahn. Innerhalb kurzer Zeit kam es laut Polizei zu massiven Rückstaus in beide Richtungen. Mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten sich bei der Inspektion in Donauwörth.

Kartoffeln auf Straße: Feuerwehr aus Berg regelt Verkehr auf der B2

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berg regelten den Verkehr. Andere Landwirte kamen mit Traktoren samt Frontlader und Anhänger herbei und luden die Kartoffeln wieder auf. Gleichzeitig wurde an dem verunfallten Anhänger der Reifen gewechselt. Bis kurz nach 20 Uhr war die Bundesstraße aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten nur einseitig befahrbar. Die Feuerwehr reinigte die Straße, bevor sie wieder freigegeben werde nkonnte. Nach ersten Erkenntnissen entstand abgesehen vom kaputten Reifen kein Sachschaden. (AZ)