In der Dämmerung beziehungsweise am frühen Dienstagabend ereigneten sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Polizei-Inspektion Donauwörth erneut sechs Verkehrsunfälle mit Wildtieren. Nach Angaben der Polizei kollidierten in allen Fällen Autos mit Rehen. Vier Tiere verendeten an Ort und Stelle. An den Fahrzeugen entstanden Schäden bis zu 3500 Euro. (AZ)

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis