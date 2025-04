Sechsjähriger wird von einem Lastwagen erfasst

Ein Bub ist am Mittwoch, um 15.19 Uhr, in Riedlingen von einem Lastwagen erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Sechsjährige mit seinem Kinderfahrrad auf der Straße Beim Fischhaus. Ein zurücksetzender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der 60-Jährige erfasste den Bub mit der hinteren rechten Fahrzeugecke. Der Junge kippte in der Folge mit seinem Fahrrad um und stürzte zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte den Bub zur medizinischen Untersuchung in die Donau-Ries-Klinik. Dort stellte sich dem Bekunden nach heraus, dass der Sechsjährige unter anderem Prellungen sowie eine Schürfwunde erlitt, aber nicht schwerer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth leiteten von Amts wegen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den Lkw-Fahrer ein. (AZ)