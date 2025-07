Wenn die Seele nicht klar kommt: Oliver Stutzky hilft Rettungskräften in ganz Schwaben

„Auch Helfern muss manchmal geholfen werden.“ Diesem Credo folgt ein Mann, dessen seelsorgerische Fürsorge mindestens 80.000 Menschen gilt. Sie engagieren sich bei den Feuerwehren in Schwaben wie auch im Sanitäts- und Rettungsdienst. Dabei können sie leicht selbst in eine Notlage kommen, denn sie sehen Bilder, die sich tief in die Seele einbrennen können. Sie haben Erlebnisse, die mitunter traumatische Folgen auslösen können. Für solche Fälle gibt es Oliver Stutzky aus Tapfheim.

