Donauwörther Piloten bundesweit Achter - weltweit Zwölfter

Die SFG Donauwörth-Monheim hat die Bundesliga mit einem beachtlichen Ergebnis beendet. Doch auch international kann sich das Resultat der Piloten sehen lassen.

Erneut hat die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim ihre Erstklassigkeit in der Segelflug-Bundesliga unter Beweis gestellt. Nach 19 spannenden Wertungsrunden landete der Club vom Stillberghof auf Rang acht.

„Ich bin wieder sehr stolz auf unsere Piloten, die uns in unserem 14. Jahr in der 1. Bundesliga erneut in die Top Ten geflogen haben“, kommentiert SFG-Vorstand Michael Gesell das Ergebnis seines Vereins. „Das ist nicht nur der Ausdruck der individuellen fliegerischen Leistung unserer Segelflieger, sondern auch ein Zeugnis für das gute Zusammenspiel im Team.“

Stefan Senger holt den Ehrenpunkt für die SFG Donauwörth-Monheim

Anders als in den Vorjahren erlaubten die letzten Liga-Runden keine großen Punktesprünge in der Tabelle mehr – zu schwach waren die thermischen Aufwinde in der Region, als dass die Donauwörther mit schnellen Flügen noch viele Punkte holen hätten können. Somit hieß es, den achten Platz zu sichern, was mit dem Flug von SFG-Flieger Stefan Senger auch gelang. Senger startete allerdings nicht am völlig überhitzten Stillberghof, sondern in Unterwössen in den Alpen und holte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 76,3 Stundenkilometern noch einen Ehrenpunkt für seinen Verein.

Damit blieb es bei Platz acht von 30 für die Segelfluggruppe, die drittbester bayrischer Verein wurde. Es siegten zum fünften Mal in Folge die Luftsportler aus dem niedersächsischen Rinteln vor den Piloten des FSC Odenwald Walldürn und dem Luftsportverein Schwarzwald.

Wetterbedingungen waren 2022 besser für die Piloten

Gemäß Reglement werden in der Segelflug-Bundesliga je Runde jeweils die Flüge der drei schnellsten Piloten eines Vereins in der Wertung gezählt und addiert. In Summe „sammelten“ die SFG-Piloten in dieser Saison eine Gesamt-Durchschnittsgeschwindigkeit von 4576 Stundenkilometern; bei 52 Ligaflügen erzielten die Luftsportler pro Flug somit einen Schnitt von durchschnittlich 88 Stundenkilometern, und das alles ohne einen Tropfen Kraftstoff. Die Piloten waren in diesem Jahr rund 18 Stundenkilometer langsamer als im Vorjahr – ein Indikator dafür, dass die Wetterbedingungen 2022 deutlich besser waren als heuer.

14 Piloten der SFG schafften es in der Bundesliga-Saison in die Wertung; die meisten Bundesliga-Flüge der Saison steuerten Wolfgang Köckeis und David Bauder mit jeweils zwölf Flügen bei, gefolgt von Lothar Preß mit sechs Meldungen. Den schnellsten Liga-Flug des Vereins schaffte Wolfgang Köckeis mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 123,1 Stundenkilometern über 1007 Kilometer. Die beste Rundenplatzierung schafften die Luftsportler vom Stillberghof im dritten Durchgang mit einem Rundensieg.

Platz zwölf in der Weltliga

Zeitgleich mit der Bundesliga endete auch die Segelflug-Weltliga, in der sich mehr als 1000 Segelflugvereine aller Kontinente vergleichen. Hier liegt Donauwörth ebenfalls auf Rang 12 und damit sogar ganz weit vorn.

Für die leistungsorientieren Luftsportler vom Stillberghof klingt die Saison bereits so langsam aus. Noch bis Mitte Oktober findet auf dem Fluggelände oberhalb von Zirgesheim Flugbetrieb statt, hier steht dann die Ausbildung des Nachwuchses im Vordergrund.





Die Bundesliga-Abschluss-Tabelle 2023:

1. LSV Rinteln (NI) 253 Punkte

2. FSC Odenwald Walldürn (BW) 246

3. LSV Schwarzwald (BW) 232

4. LSV Straubing (BY) 225

5. FLC Schwandorf (BY) 189

6. LSV Burgdorf (NI) 182

7. SFG Giulini/Ludwigshafen (BW) 177

8. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 164

9. SFZ Königsdorf (BY) 155

10. LSR Aalen (BW) 150