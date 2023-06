Stefan Langer ist deutscher Vizemeister

Pilot der SFG Donauwörth-Monheim sichert sich am letzten Wertungstag noch Platz zwei. Dieser berechtigt zur WM-Teilnahme in Texas - für ihn nicht die einzige in diesem Jahr.

Die Erfolgsgeschichte von Stefan Langer geht weiter: Der Pilot von der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth – Monheim holte bei der deutschen Meisterschaft in Bayreuth die Silbermedaille.

An insgesamt zehn Wertungstagen lieferte sich der Gachenbacher mit 38 Mitstreitern der 18-Meter-Klasse spannende Rennen am Himmel. Vom Flugplatz Bayreuth aus wurden die Wettbewerbspiloten auf vorgegebene Flugrouten von teilweise 500 Kilometern geschickt – die meisten Punkte bekam, wer den Kurs am schnellsten umrundete. Das gelang den Piloten teilweise mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde – ohne Motor, nur durch thermische Aufwinde angetrieben. Zwei Wertungstage gewann der 30-Jährige, drei weitere Tage landete er auf dem Podium.

Stefan Langer fährt gleich zweimal zur WM

Bis zum letzten Wertungstag lag Stefan Langer in der Gesamtwertung noch auf Rang drei seiner Klasse. „Ich hatte natürlich den Ehrgeiz, unbedingt auf Platz zwei vorzurücken, denn dieser bedeutete die Qualifikation zur Weltmeisterschaft“, so Langer. Letztlich gelang dem SFG-Piloten das Kunststück und er holte sich mit sieben Punkten Differenz zu Konkurrent Matthias Sturm die Silbermedaille – bei einer Gesamtzahl von mehr als 8000 Punkten nur ein hauchdünner Vorsprung, aber immerhin. Es siegte souverän Simon Schröder aus Bad Wörishofen.

Damit darf sich Stefan Langer nicht nur Deutscher Segelflug-Vizemeister nennen, sondern auch auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft der 18-Meter-Klasse 2024 in Texas freuen. Das Kuriose daran: Im vergangenen Jahr wurde der Luftsportler bereits Deutscher Meister einer anderen Wertungsklasse und ist als solcher auch für die Weltmeisterschaft der „Clubklasse“ im Winter 2023 in Australien qualifiziert. Somit vertritt der SFG-Pilot in den kommenden zwölf Monaten gleich zweimal die deutschen Segelflieger auf internationalem Parkett.

Ebenfalls in Bayreuth starteten die SFG-Piloten David Bauder und Stephan Bosch. Bauder wurde in der 18-Meter-Klasse 19., Bosch belegte in der "Offenen Klasse" Rang 21.

Lesen Sie dazu auch

SFG Donauwörth-Monheim hält sich knapp unter den besten Zehn

Am vergangenen Wochenende fanden am Zirgesheimer Flugplatz auf dem Stillberg auch wieder Bundesliga-Flüge statt. Trotz Flugstrecken von mehr als 800 Kilometern, absolviert von Jörg und Hannes Röpling, und Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 112 Kilometern pro Stunde (Lothar Press über 700 Kilometer) reichte es nur zum 17. Rundenplatz. In der Gesamtwertung hält sich die SFG nach neun von 19 Runden noch knapp in den Top Ten. (hz)

Die Bundesliga-Tabelle nach Runde 9: