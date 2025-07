Senior geht einem Betrüger auf den Leim und verliert 550 Euro

Ein 82-jähriger Mann aus dem Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth erhielt auf seinem PC einen Hinweis, dass sein Computer gehackt worden sei. In der Annahme einer unberechtigten Infiltration öffnete den Senior den in der Nachricht enthaltenen Link. Daraufhin wurde eine Telefonnummer eines vermeintlichen Microsoftmitarbeiters angezeigt. Der 82-Jährige rief die Nummer an, worauf ein bislang unbekannter Täter ein Vertrauensverhältnis vortäuschte. Der Senior übersandte knapp 550 Euro per PayPal an den Unbekannten. Nachdem ein Verwandter des Mannes den Sachverhalt richtig bewertete, wurde am 2. April eine Strafanzeige wegen Ausspähens von Daten sowie Betrug aufgenommen. Die PI Donauwörth rät in diesem Zusammenhang: Rufen Sie diese Nummern nicht an! Öffnen Sie keine Dateianhänge aus solchen E-Mails. Beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Erstatten Sie bei Verdachtsmomenten Strafanzeige! (AZ)

