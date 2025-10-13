Seniorenbeirat Rain: Runder Tisch mit ersten Ergebnissen

Bei einem „runden Tisch“ nahm der vom Stadtrat geplante Seniorenbeirat erste Gestalt an. Er soll aus den Akteuren gebildet werden, die in der Seniorenarbeit aktiv sind. In erster Linie sollen die teilweise noch wenig bekannten Angebote für die ältere Generation aufgezeigt und die Angebote miteinander abgestimmt werden. Jede Organisation soll einen Vertreter in den zwei- bis dreimal jährlich tagenden Beirat entsenden, wobei keine Bindung an eine feste Person besteht.

Dazu wünscht man sich ein Leitungsgremium aus drei Personen, das die Arbeit koordiniert. Bei der Besprechung unter der Leitung von Bürgermeister Karl Rehm waren zehn Organisationen vertreten, darunter alle Kirchengemeinden (sie haben mehrere seniorenorientierte Gruppen eingerichtet), Sozialverband VdK, Sozialstation und mehrere Vereine.

Stadtrat soll über formelle Einrichtung des Seniorenbeirats Rain beschließen

Die Stadt werde den organisatorischen Rahmen bieten, bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und den Beirat bei Entscheidungen, die Senioren betreffen, beteiligen. Bis Januar soll Maria Mahl, Ansprechperson im Rathaus, einen Satzungsentwurf vorlegen, wofür die Organisationen ihre Vorschläge einbringen können. Außerdem können sich weitere interessierte Gruppen melden, die mitwirken wollen. Danach soll der Stadtrat, der beim „runden Tisch“ durch mehrere Fraktionssprecher vertreten war, über die formelle Einrichtung beschließen.