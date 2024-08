Hund beißt Seniorin in Bäckerei: Polizei sucht Halterin

Ein Hund hat am Sonntag in Donauwörth eine Frau angegriffen und verletzt. Als die 77-Jährige in der oberen Reichsstraße um 14.30 Uhr eine Bäckerei betrat, biss das Tier die Seniorin in den Unterschenkel, so die Polizei. Dadurch entstand eine offene Wunde.

Die Halterin zeigte sich den Beamten zufolge unkooperativ und gab auf Ansprache der Verletzten ihre Personalien nicht heraus. Die 77-Jährige musste nach dem Vorfall in der Donau-Ries-Klinik medizinisch versorgt werden.

Die Gesetzeshüter nahmen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf. Laut Zeugen ist die Hundehalterin etwa 60 Jahre alt, korpulent und hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Der Hund ist klein und hellbraun-dunkelbraun gescheckt. Wer Hinweise zu der Halterin geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)