Unfall in Donauwörth: Seniorin von Motorrad touchiert

Ein Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in der Kapellstraße ereignet, bei dem eine 70-jährige Frau verletzt worden ist. Die Seniorin überquerte laut Polizei die Straße in Richtung Stadthof, als ein 16-jähriger Rollerfahrer aus dem Stadthof in die Kapellstraße einbog und sie übersah. Das Vorderrad beziehungsweise Schutzblech seines Fahrzeugs touchierte die Frau am Bein. Sie wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der junge Fahrer blieb unverletzt und kam nicht zu Fall. (AZ)

