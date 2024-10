Mann fährt beim Ausparken 82-Jährige an: Seniorin wird schwer verletzt

Eine Frau ist am Mittwochvormittag in der Donauwörther Parkstadt schwer verletzt worden. Um 9.20 Uhr wollte ein 64-jähriger Mann mit seinem Pkw rückwärts aus einem Bewohnerparkplatz einer Wohnsiedlung. Dabei übersah der Mann den aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge, dass bei nebligen Witterungsverhältnissen eine 82-jährige Fußgängerin hinter dem Wagen mit ihrem Hund unterwegs war. Das Heck des Pkw erfasste laut Polizeibericht die Seniorin, die dadurch zu Sturz kam. Die 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Der Hund der Frau sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Beamte der PI Donauwörth leiteten gegen den 64-Jährigen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein. (AZ)